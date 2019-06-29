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Гости из Японии делятся впечатлениями о Беларуси
Безусловно, наша страна для многих по-новому открылась во время яркого спортивного форума. Туристы не перестают делиться своими впечатлениями. Среди них и наши гости из Японии. Они уже 2 месяца живут в белорусской столице и даже ведут небольшой блог, где знакомят с нашей страной своих земляков.
Гид по аренам Европейских игр для них провела Ольга Медведь. Мы открыли новоиспеченным, пусть и временным, минчанам Хироки и Анастасии Окамото основные и крупнейшие спортплощадки II Европейских игр - ни на "Динамо", ни на "Минск-Арене" они еще не бывали. Белорусская арена для церемоний открытия и закрытия, а также легкоатлетических соревнований - почти в три раза меньше, чем будет в Токио на Олимпийских играх в 2020 году, там вместимость стадиона - более 60 тысяч зрителей, но масштаб нашего "Динамо" тоже впечатлил. Кстати, у этих площадок схожая судьба: построены в середине прошлого века и закрыты перед Играми на реставрацию. В Минске семья оказалась по дипломатической миссии, но поехать именно в Беларусь решили сами: привлекательна для сотрудничества и развития отношений сфера стартапов. Однако серьезная должность не мешает Хироки вести блог и знакомить японцев с белорусским бытом. Теперь заметка будет и о наших спорткомплексах.
Хироки - бывший спортсмен: 9 лет занимался бейсболом и еще 4 года был капитаном команды по регби
Поэтому первое, на что упал профессиональный взгляд, - покрытие и инвентарь. А еще наши герои оказались любителями спортивной и художественной гимнастики, поэтому мы отправились на основную площадку этих соревнований на II Европейских играх. "Минск-Арена" произвела впечатление. От гимнастических снарядов, которые оказались в разы больше, чем на экране телевизора, до эргономичного оборудованного зала, где концентрация внимания именно на спортсмене. Кстати, арена для этих же видов спорта на Олимпиаде-2020 в Токио строится специально под Игры. Гимнастический центр, который примет соревнования, изначально задумывался как временный спортивный объект, в качестве основного материала использовано дерево, чтобы подчеркнуть экологичность Игр и японский традиционный стиль. А вот вместительность в отличие от "Минск-Арены" меньше - 12000 зрителей.
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