Гости из Японии делятся впечатлениями о Беларуси

Безусловно, наша страна для многих по-новому открылась во время яркого спортивного форума. Туристы не перестают делиться своими впечатлениями. Среди них и наши гости из Японии. Они уже 2 месяца живут в белорусской столице и даже ведут небольшой блог, где знакомят с нашей страной своих земляков.

Гид по аренам Европейских игр для них провела Ольга Медведь. Мы открыли новоиспеченным, пусть и временным, минчанам Хироки и Анастасии Окамото основные и крупнейшие спортплощадки II Европейских игр - ни на "Динамо", ни на "Минск-Арене" они еще не бывали. Белорусская арена для церемоний открытия и закрытия, а также легкоатлетических соревнований - почти в три раза меньше, чем будет в Токио на Олимпийских играх в 2020 году, там вместимость стадиона - более 60 тысяч зрителей, но масштаб нашего "Динамо" тоже впечатлил. Кстати, у этих площадок схожая судьба: построены в середине прошлого века и закрыты перед Играми на реставрацию. В Минске семья оказалась по дипломатической миссии, но поехать именно в Беларусь решили сами: привлекательна для сотрудничества и развития отношений сфера стартапов. Однако серьезная должность не мешает Хироки вести блог и знакомить японцев с белорусским бытом. Теперь заметка будет и о наших спорткомплексах.

