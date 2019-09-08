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Гости нашей студии Дария Скоморощенко и ее мама Екатерина Таберко

Конечно, мы не могли упустить возможность пообщаться с такими одаренными жителями Бреста.

Приветствуем в нашей студии Дарию Скоморощенко и ее маму Екатерину Таберко(видео).

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