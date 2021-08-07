ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гости нового выпуска "Вопрос номер один" - серебряный призер И. Курочкина и ее тренер А. Зайцев

Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале?

Самые обсуждаемые темы поднимаем в проекте АТН "Вопрос номер один". Тема нового выпуска - "Наши олимпийцы". Гости - серебряный призер Ирина Курочкина и ее тренер Артур Зайцев.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все