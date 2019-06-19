Гости продолжают прибывать в нашу страну. Прямое включение из Национального аэропорта Минск

С 10 июня в Беларуси начал действовать безвизовый въезд. Его суть проста – для того, чтобы пересечь границу и попасть на II Европейские игры, болельщику достаточно показать билет на соревнования.



И прямо сейчас прямое включение из Национального аэропорта Минск. Через рамки металлоискателя нашей главной воздушной гавани проходят как обычные поклонники спорта, так и официальные делегации.







В аэропорту работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит специальный корреспондент Юрий Шевчук.



Юрий, добрый день. Быть может, у вас есть уже какая-то статистика, сколько иностранцев прилетело в Беларусь именно на Европейские игры? (видео).