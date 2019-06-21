ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гости спортивного форума продолжают прибывать в Беларусь

Продолжают прибывать в Беларусь и спортивные команды, и журналисты, и многочисленные туристы. Их в Национальном аэропорту встречает наша съемочная группа.

На связь со студией выходит Юлия Гризунт (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все