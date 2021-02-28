Гости студии обсудили новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК

Несколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и обнажили пробелы в законодательстве. В результате, совершенствование кодексов об административной и уголовной ответственности - задача, которую поставил Президент в июне прошлого года. Первым этапом стали корректировки - с 1 марта вступают в силу новый КоАП и ПИКоАП. Второй этап - это Уголовный кодекс.



Глава администрации Игорь Сергеенко на заседании рабочей группы в среду отметил: процесс уже на финальной стадии. Стоит сказать, что документ крайне важен как для государства, так и для простых людей. Сегодня в студии мы обсудим новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК (видео).



Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента



Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции



