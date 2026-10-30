Гостиничные "звезды": по каким критериям в Беларуси оценивают уровень сервиса в отелях

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Порой кажется, что собраться в дорогу можно даже на автопилоте. Особенно, если едешь в знакомую гостиницу. Но так бывает, что кроме красивых названий турист не знает ничего. Оценить уровень сервиса можно только по приезде. Так что на всякий случай стоит взять чемодан побольше, чтобы все необходимое прихватить с собой.

Отельные "звезды" скорее исключение из правил, а так бы турист не терялся в догадках, что его ждет за дверью белорусского гостиничного номера.

90 белорусских гостиниц дотянулись до "звезд". Это немного, если учесть, что общее число превышает 600 средств размещения: гостиницы, санатории, апарт-отели, хостелы и дома отдыха. Сертифицировать услуги они не обязаны, все проходят процедуры добровольно. Но чем тогда продиктовано их стремление к звездам?

"Это дань уважения гостю. Когда человек заезжает, мы не просто пишем в каналах продаж, что у нас 4 звезды, а это подтверждено сертификатом государственной аттестации. Заезжая к нам, гость может рассчитывать на определенный перечень услуг", - отметил начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей Вячеслав Зайцев.

Крепких "четверок" на всю страну лишь 10. Четыре звезды, как и любое другое количество, - это точный перечень услуг, которые отель предлагает туристу. Его определяет государственный стандарт. Чем упакован такой номер? Если вы не слишком привередливы, стандарт позволит отдохнуть с комфортом.

"Стандартный набор услуг - это кровать 200 на 200 см, большая, двухспальная, комфортная. В номере, конечно, есть тапочки, халат, сейф, дополнительная подушка, одеяло, утюг, гладильная доска, вешалки, телевизор, кондиционер. Холодильник тоже довольно важная сейчас составляющая. Многие хранят не только продукты, но и лекарства. Также есть вода, чай, кофе, чайник", - рассказал Вячеслав Зайцев.

Справедливости ради здесь туристу предлагают даже больше, чем того требует стандарт. К примеру, тапочки в номере оказывается мастхэв только для отелей "пятерок". В "четверке" их должны предложить по требованию гостя. Отель, конечно, может дать туристу больше, чем нужно по стандарту, а вот меньше уже чревато потерей звезды. Для "четверок" необходимый минимум - это еще и термостат с возможностью регулировки температуры в номере, выход на межгород и даже международная телефонная связь, а также надежная шумозащита.

Российские гости поделились, что на всю столицу нашлось лишь порядка 10 вариантов, где им позволили бы заселиться вместе с домашними питомцами. Немного для большого города, но выбор есть. Четыре отельные звезды - это всегда гарантия, что посторонние звуки не нарушат даже самый чуткий сон.

"Ежегодно мы замеряем уровень звука в наших номерах, потому что отель расположен на проспекте Победителей, где постоянный трафик. Везде есть своя звукоизоляция, стеклопакеты, специальные усилители, которые убирают шумы", - подчеркнул Вячеслав Зайцев.

Если любите покой, считайте звезды. Навык пригодится и тем, кто предпочитает знать заранее, на какой уровень сервиса стоит настроиться. Сертификация для гостя - это предсказуемость и отсутствие сюрпризов, для отеля - соответствие с заявленным стандартом.

Среди прочих требований есть квалификация персонала. Нет профильного образования? Оказывается, вам не откажут в трудоустройстве даже в "четверке", если есть желание учиться. Важнее всего опыт, но если его нет, то всему научат. Знание иностранного языка обязательно, безусловно, в первую очередь английский. А вот китайский, немецкий или арабский - хороший бонус, но не обязательный. Многие неанглоязычные гости путешествуют, имея под рукой хороший переводчик. Правда, в случае с английским на гаджеты потенциальному работнику рассчитывать не стоит.

"Конечно, важный аспект жизни, что вот такие переводчики существуют, но они не могут передать всех нюансов и деталей в общении с гостем. А для нас очень важно, чтобы все малейшие детали передавались на том языке, на котором говорит гость", - заявил начальник отдела бронирования, приема и размещения сети отелей Евгений Мальцев.

А вообще стоит настроиться на работу по принципу "нельзя сказать гостю "нет". У вас точно будут просьбы из разряда "расширить границы возможного". Специалисты уверяют, в отелях нет черных списков гостей, а вот пожелания туристов фиксируют, говоря профессиональным языком, составляют профиль предпочтений.

"Если у гостя есть какие-то определенные запросы, например, номер с определенным видом, на определенном этаже, либо дополнительная подушка в номер, мы обязательно помечаем такие детали в профайл гостя, чтобы при последующем визите мы знали, к чему готовиться", - поделился Евгений Мальцев.

На родине Славянского базара, в Витебске в июльские дни, когда в городе проходит фестиваль, цены на аренду жилья здесь улетают в космос. Говорят, достать билеты на концерты порой куда проще, чем найти крышу над головой. Гостиницы таким не грешат, цена номера не зависит ни от сезона, ни от загрузки.

Несколько лет назад туристско-гостиничный комплекс "Витебск Отель" кардинально обновили, но подгадали так, чтобы открыться аккурат к июлю. Найти альтернативу в дни больших событий невозможно, без "Витебск Отеля" еще не обходился ни один "Славянский базар".

Отель образца 1973 года изменили до неузнаваемости, разве что фасад напоминает о некогда чуде советского модернизма. Тогда, в 1970-е, это был вообще первый небоскреб города. После обновления грех было не заявиться на "звезду". Гостю важно понимать, какой уровень качества, сервиса и безопасности отель умеет обеспечить, получая три звезды. Крепкая белорусская "тройка" способна удивить.

"Белорусская "тройка" - это всегда средство размещения, которое имеет свой ресторан, кафе. На сегодняшний день в нашем отеле есть современный спа-комплекс, тренажерный зал, бильярд, парикмахерская. У нас есть все то, что нужно сегодня гостю, который приехал и не знает ничего о Витебске. Наша белорусская "тройка" в Яндексе имеет оценку 5.0", - рассказала директор туристско-гостиничного комплекса Татьяна Назарова.

Из всех гостиниц, которые прошли в стране сертификацию, "троечница" каждая вторая. В витебском классическом стандарте на двоих гость получает спальное место, набор полотенец и постельного белья, телефонную связь, Wi-Fi, фен, косметические средства, чайник. "Тройка" - это еще обязательный телевизор, мини-холодильник. И что важно, в трехзвездочном отеле вы не останетесь голодными. Это боль для многих туристов небольших гостиниц в регионах, где о завтраке остается только мечтать.

"Заселяясь в номер в трехзвездочном отеле турист будет уверен, что его покормят, потому что начиная с категории "три звезды" как минимум должен быть завтрак. В небольших гостиницах, где до 50 номеров, будет только завтрак, а в гостиницах побольше уже должно быть обеспечено трехразовое питание, там должно быть кафе или ресторан", - поделилась начальник отдела Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Татьяна Смирнова

Есть в стране и такие гостиницы, куда турист приезжают уж точно не звезды считать. Каменное наследие Беларуси сделало возможным ночлег в настоящих замках, где, кажется, и сегодня все дышит историей.

"Иногда даже попадаются такие истории, что люди едут для того, чтобы искать призраков и привидений в Мирском замке. Неоднократно к нам обращались различные блогеры с просьбой разрешите им ночевку в замке, потому что они ищут острых ощущений. Им хочется найти какого-то своего призрака, который обитает в Мирском замке. На самом деле есть и те, кто, наоборот, боится ехать по этой причине. Но можно смело приезжать, у нас спокойно, призраков нет", - отметила культуролог музея "Замковый комплекс "Мир" Анаит Арзуманян.

Мирский замок - один из немногих, где работает настоящая гостиница. Классической ее не назовешь, в ней 16 уникальных номеров, и ни один не повторяется. Стандартных номеров нет, а вот категорий комфорт и люкс - пожалуйста. У каждого свое негласное название - рубиновый номер, апельсиновый или же мятный.

"Звезд" местная гостиница с неба не хватала. Сертификацию здесь не проходили, но комфорт туристу обеспечат не хуже многих "звездных" отелей: средства личной гигиены, банные принадлежности, питание, интернет. Говорят, заманить туриста лишь резной мебелью или портретами именитых владельцев замка уже не получится. Хотя атмосфера средневековья, надо признать, это мощный магнит. Заполняемость гостиницы держится на уровне 65 %, а на праздники места уже не найти.

"Что касается сертификации, наверное, назрела уже необходимость привести наш республиканский фонд, в какую-то систему. Может быть, стоило бы подумать, например, об одной системе бронирования, создать общий реестр. Хотя, честно говоря, наши гостиничные номера бронируют уже за полгода", - подчеркнул директор музея "Замковый комплекс "Мир" Александр Лойко.

Получать свою "звезду" или не стоит, каждая белорусская гостиница решает сама, действует заявительный принцип. Желающих откровенно немного, сертификацию услуг прошли лишь порядка 13 % отелей. Предлагают, чтобы эта процедура стала обязательной. Стандарт свой, национальный, своего рода микс российских и европейских подходов. Отелю выставляют баллы, для каждой категории свой минимум, который предстоит набрать. Комиссия оценивает интерьеры, качество услуг, работу персонала. Как быстро гостиница получит "звезды", зависит от ее готовности, при высокой степени на все про все уйдет порядка месяца.

"Вопрос заключается в том, сколько объектов надо сертифицировать, какими ресурсами их надо сертифицировать. Эти ресурсы наверняка надо увеличить, то есть обучить людей, решить, кто это будет делать. Понять, какие есть стандарты, насколько эти стандарты синхронизируются с другими нашими основными целевыми рынками, все-таки мы настроены на Центральную Азию и значимую часть регионов России", - заявил председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

"Предусмотрено поэтапное введение обязательно сертификации, то есть не сразу все. Планируется, что к 1 января 2028 года это коснется крупных гостиниц, где свыше 70 номеров. А остальных - с 1 января 2029 года", - поделилась Татьяна Смирнова.

Механизм прописан в проекте Указа. Документ прошел согласование и передан в правительство. Не стоит воспринимать предложенную обязательную сертификацию услуг гостиниц как желание зарегулировать бизнес.

Туризм - это не только про отдых, это еще про безопасность, качество сервиса, имидж и привлекательность страны. К нам едут гости из разных континентов. Им важно понимать, что предлагает белорусская сфера гостеприимства, опираясь на понятную систему подходов, принятую во многих странах мира. Это делает отдых предсказуемым и с размерным ожиданием.

"Звезды" не станут гарантией идеального путешествия, но подскажут, какой сервис турист получит за потраченные деньги. Главное, чтобы реализация благой идеи не стала задачей со звездочкой, ведь гостиниц сотни. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".