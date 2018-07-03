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Гостья выездной студии - Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр

У нас в студии трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам, бронзовый призер по биатлону Светлана Сахоненко.

Светлана, с праздником! А вы помните ваш первый День Независимости?

На февральской Паралимпиаде вы завоевали для белорусов первую медаль и сразу золото. Что чувствовали во время церемонии награждения, когда вам вручали золотую медаль, играл гимн нашей страны (видео).

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