Государственная няня: сколько часов бесплатной помощи можно получить и куда обращаться

Государственная няня - это реальная поддержка для тысяч белорусских семей. Только за первое полугодие услуга оказана более чем 2 тыс. родителей. Среди получателей - около 1 тыс. семей с детьми-инвалидами, 962 семьи с двойнями, 30 с тройнями и 11, где родители имеют инвалидность.

Юлия Челядинская - мама двойняшек Нади и Миши. Об услуге государственной няни знала заранее и, как только родила, сразу подала заявку. Она прекрасно понимала: все родственники, которые могли бы помочь, работают, а справляться с двойней в одиночку - задача не из простых.

"Когда приходит няня, она помогает в бытовых процессах. Также мы с ней ходим в поликлинику, потому что один в поликлинику ты не зайдешь. Это незаменимая поддержка для семьи, особенно когда все работают", - поделилась мама двойняшек.

Няня Елена уже 1,5 года каждый будний день проводит с семьей Челядинских по четыре часа: гуляет с малышами, помогает с уборкой и готовкой, по-человечески понимает, как непросто одной маме с таким богатством.

Елена Хвостикова, социальная няня ТЦСОН Фрунзенского района г. Минска:

"Такая радость - работать с детками. Ты приходишь, они всегда улыбаются, мама радуется, потому что это большая помощь для них. Ты чувствуешь себя нужной, потому что понимаешь, что маме с двумя детками настолько тяжело, когда нет рядом бабушек и папа на работе. У нас на одну ставку две семьи должно быть по полдня на каждую. Если тройня и больше деток, тогда целый день".

Услуга государственной няни бесплатная и предоставляется семьям с двойней до 20 часов в неделю, семьям с тремя и более детьми, родившимися одновременно, - до 40 часов в неделю. Услуга работает с детьми до 3 лет, пока малыши не пойдут в детский сад.

Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Для семей, в которых воспитываются детки-инвалиды, в зависимости от их количества, от 20 до 40 часов в неделю. Также эта услуга предоставляется семьям, в которых родители - инвалиды I или II группы. В таких семьях услуга предоставляется до 20 часов в неделю до исполнения детям 6 лет. Изначально услуга няни была предусмотрена только для тройни. Но потом мы увидели большой отклик у населения и постепенно ввели услугу для двойни, потом для детей-инвалидов. Был увеличен норматив оказания услуги няни для семей, воспитывающих деток-инвалидов, когда их более одного".

Механизм получения услуги простой и прозрачный. Семье необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства либо прописки. При себе нужно иметь определенный пакет документов: паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Спустя время няня приступает к работе.

Такая поддержка от государства - это не просто временная помощь, а возможность для родителей немного разгрузить свой график, уделить время себе, бытовым вопросам или просто отдохнуть.