Государственная информационная система ЖКХ заработает в Минске

В Минске заработает государственная информационная система ЖКХ. Первый модуль уже протестировали в Заводском районе. Это подомовый учет затрат. Городские власти в режиме реального времени будут видеть, где, когда и какую работу выполняют мастера и сколько для этого нужно средств. В дальнейшем всю информацию по обслуживанию дома смогут отслеживать и жильцы. Так работа коммунальных служб станет более прозрачной.