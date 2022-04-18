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Государственная информационная система ЖКХ заработает в Минске
В Минске заработает государственная информационная система ЖКХ. Первый модуль уже протестировали в Заводском районе. Это подомовый учет затрат. Городские власти в режиме реального времени будут видеть, где, когда и какую работу выполняют мастера и сколько для этого нужно средств. В дальнейшем всю информацию по обслуживанию дома смогут отслеживать и жильцы. Так работа коммунальных служб станет более прозрачной.
Также в приложении 115.бел сообщения о недоступности той или иной услуги (например, об отключении воды) будут приходить быстрее. Для этого автоматизируют обмен информацией с коммунальными предприятиями города.
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