ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Государственная информационная система ЖКХ заработает в Минске

В Минске заработает государственная информационная система ЖКХ. Первый модуль уже протестировали в Заводском районе. Это подомовый учет затрат. Городские власти в режиме реального времени будут видеть, где, когда и какую работу выполняют мастера и сколько для этого нужно средств. В дальнейшем всю информацию по обслуживанию дома смогут отслеживать и жильцы. Так работа коммунальных служб станет более прозрачной.

Также в приложении 115.бел сообщения о недоступности той или иной услуги (например, об отключении воды) будут приходить быстрее. Для этого автоматизируют обмен информацией с коммунальными предприятиями города.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все