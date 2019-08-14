Отдых на воде должен быть безопасным. В эти дни Государственная инспекция по маломерным судам усиливает контроль за яхтами, теплоходами, катамаранами и рыбаками на лодках на водоемах Минской области. По словам специалистов ведомства, любители ходить по волнам на личных плавсредствах часто забывают захватить с собой спасательные жилеты, а без них управлять даже самой маленькой лодкой строго запрещено.



Сотрудники инспекции напоминают, что штраф за отсутствие спасательного жилета может достигать 76,5рубля. А вот за отсутствие документов на судно или прав на управление им - до 120 рублей.