Государственную инвестиционную программу на 2022 год утвердил Президент Беларуси

Президент Беларуси утвердил государственную инвестиционную программу на 2022 год. На финансирование 157 объектов, включенных в программу, будут направлены 695 миллионов рублей.



Почти полсотни объектов уже в этом году будут введены в эксплуатацию, а начнется финансирование строительства 18 объектов, среди них завод по производству вакцины в деревне Должа Витебской области, очистные сооружения Минского производственного кожевенного объединения и инфраструктура пунктов пропуска на границе.