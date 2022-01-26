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Государственную инвестиционную программу на 2022 год утвердил Президент Беларуси
Президент Беларуси утвердил государственную инвестиционную программу на 2022 год. На финансирование 157 объектов, включенных в программу, будут направлены 695 миллионов рублей.
Почти полсотни объектов уже в этом году будут введены в эксплуатацию, а начнется финансирование строительства 18 объектов, среди них завод по производству вакцины в деревне Должа Витебской области, очистные сооружения Минского производственного кожевенного объединения и инфраструктура пунктов пропуска на границе.
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