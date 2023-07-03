Государственные символы - наш национальный индикатор

Государственные символы, в том числе такие в миниатюре, наш национальный индикатор. Белорусский народ прошел долгий и тяжелый путь.

В красном цвете - кровь погибших воинов во время Великой Отечественной войны.



В зеленом - леса и поля нашей республики.



В орнаменте - жизнь и процветание.



В нашем двуколоре - суверенитет, который строили не одним поколением. Дарья Рачко - кто поднимал вверх и славил наши символы!



2017 год. Юниорский чемпионат Европы. Наша победа. 19-летняя белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова завоевала золотую медаль в тройном прыжке, личный и национальный рекорды. Но радость победы в ожиданиях услышать свой гимн прервал гимн Боснии и Герцеговины.



Я поступила так, потому что лично для меня это была мечта, стоя на пьедестале услышать свой гимн.

Да, многие тогда писали, мол, это все только ради пиара, но для чего - непонятно. Ее поступок могли засчитать как нарушение и дисквалифицировать. Но ведь в этом заключается и победа - услышать гимн в свою честь. В Антарктиде, правда, не всегда с мелодией, но полотно разворачивают в каждой экспедиции.

И это, представьте, было полвека назад. Тогда Юрий Гигиняк, исследуя континент, пробыл в Антарктиде 2 года.



Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера. В деталях воплотить на дереве Виталий Солонович планирует за три дня. Это среднее время для того, чтобы сделать качественно и передать весь смысл. На заказ делает 15 лет. Коллекцию пополняют белорусские символы.



Все это несет определенную смысловую нагрузку. Поэтому здесь такого "Я художник, я так вижу" не будет. В этом есть логика. Виталий Солонович, ремесленник



В серьгах, браслетах и брелоках госсимволику нитью скрепляет гомельчанка Диана Шмойлова. Плести из бисера ее еще в детстве научила бабушка. Сама экономист-менеджер по образованию, уроки математики - так уж определило время - сменила на видеоуроки дизайна. Со слезами на глазах и особым трепетом вспоминает, как работала над первыми брошами.



Как бы ни хотели возвращаться и вспоминать, как это было и кто сразу понимал: "Если сейчас не отстоим, потом будет поздно". На защиту национальных интересов стали бизнесмены, политики артисты - патриоты своей страны стартовали автопробегами "За единую Беларусь". С того моменты прошло ни много ни мало - 3 года, а любовь к родному только укрепляется.



И на уровне ассоцииации видишь человека с белорусским флагом и понимаешь "мой" - настолько элементы укрепились во всех сферах - искусстве, спорте и повседневной жизни. Действительно ли в этом код нации? В августе-сентябре прошлого года проводили социологическое исследование. Опросили в областных городах и Минске, отдельных районных и сельских населенных пунктах.



Главным национальным символом герб, флаг и гимн назвали 66,7 % белорусов, меньше - народные - 40,5 и 3,10 %, и "объекты культурного наследия страны" - всего 41,3 %



О чем говорят цифры - достояние страны - в ее идентификации.

