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Бесплатное переобучение и инвестиции открывают новые возможности в трудоустройстве
Уметь рискнуть и победить важно не только в спортивной деятельности, но в любой сфере. Главное, чтобы необходимые для этого условия были созданы. Этот принцип как часы работает и в сфере занятости. Если человек хочет работать, он должен получить такую возможность. О том, как государственные субсидии, бесплатное переобучение и инвестиции открывают новые возможности в трудоустройстве, расскажет Андрей Ястребов.
Бобруйчанка Юлия Ашейчик, ветврач по образованию, в свои 32 решила заняться любимым делом. До этого сменила несколько мест работы. Но в итоге нашла себя в своей же специальности - открыла ветлечебницу.
Госсубсидии - а это почти две с половиной тысячи рублей - как раз хватило на закупку инструмента и кассового оборудования.Активный маркетинг в соцсетях принес свои результаты. Взяв в аренду помещение в одном из частных секторов, за пару месяцев ветврач стала главным Айболитом района.
Из-за наплыва клиентов пришлось увеличить штат - взяла помощницу. Предприниматель уверена: на этом не остановится. Ведь спрос на услуги растет. К слову, желание открыть свое дело - одна из тенденций на рынке труда, отмечают специалисты. Только в Бобруйске господдержку на такие цели в прошлом году получили 73 безработных. Не меньше будет и в этом.
Еще тысяча сто вакансий из городской базы данных ждут свободных рук. Из них свыше 700 рабочих.
Например, сегодня в Бобруйске сформировалась очередная группа по переобучению на водителя троллейбуса. Т.е. нужной профессии государство готово даже научить. Причем забронировав на время учебы рабочее место на предприятии.
За год в Бобруйске переобучение прошли свыше 220 человек, и все это бесплатно для безработных, ведь государство берет на себя весь груз расходов по получению профессии. В некоторых случаях и вовсе первой в жизни безработного. В прошлом году эта цифра превысила 200 000 рублей.
Квота этого года для Бобруйска - не менее 300 человек.
Кстати, об инвестициях: они пришлись в Могилевской области как никогда кстати для решения проблемы занятости. Один из примеров - металлургический завод. Здесь за два с половиной года смогли реализовать амбициозный проект стоимостью в 28 млн евро - выпуск осей для железнодорожных вагонов. И начали с подготовки кадров.
Сейчас молодой специалист отвечает за рождение заготовок. Таких, как он, прошедших обучение новой специальности, на заводе оказалось немало.
Работа в четыре смены и экватор проектной мощности в 20 000 черновых осей в год принесли предприятию прибыль, она отразилась на зарплате - свыше тысячи рублей на начало года и выросла почти наполовину.Освоили выпуск для узкоколеек. И вслед за Россией, Украиной продукция завода отправилась в Евросоюз.
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