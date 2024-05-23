Государственных наград удостоены 62 представителя различных сфер деятельности. Соответствующий указ № 213 подписал 23 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций, заслуги в воинской службе и охране государственной границы, судебно-экспертной деятельности, значительный личный вклад в эффективную реализацию стратегических проектов, укрепление конституционной законности, охрану животного и растительного мира, развитие государственной информационной политики, бюджетно-финансовой системы, гражданской авиации, машиностроения, промышленности, перерабатывающей отрасли, жилищно-коммунального и сельского хозяйств, отличные достижения в сферах социальной защиты населения, образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.

Ордена Отечества III степени удостоены заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и управляющий делами Президента Республики Беларусь Юрий Назаров.

Медалей удостоены военнослужащие 19-й пограничной группы: заместитель начальника Анатолий Пешко, начальник отдела идеологической работы Алексей Смагин и начальник службы противопожарной защиты и безопасности военной службы Дмитрий Демешко награждены медалью "За отличие в воинской службе", старший помощник коменданта пограничной комендатуры Евгений Жуковский и старший техник погранзаставы Вадим Мищенко - медалью "За отличие в охране государственной границы".

Медалью "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" отмечены заслуги старшего инструктора-спасателя пожарной аварийно-спасательной части № 2 Могилевского городского отдела по ЧС Артема Зябкина, первого заместителя начальника Гродненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергея Леонова и мастера-спасателя пожарной аварийно-спасательной части №1 Костюковичского районного отдела по ЧС Антона Рухманкова.

В числе тех, кто удостоен медали "За трудовые заслуги", - главная медицинская сестра Минской областной детской клинической больницы Светлана Андрушко, начальник Главного государственного казначейства Министерства финансов Сергей Качан, ведущий фотокорреспондент отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь РУП "Белорусское телеграфное агентство" Николай Петров и директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси Юрий Трофимов.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины - заместитель начальника отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь РУП "Белорусское телеграфное агентство" Евгений Ваньшин, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров, ведущий мастер сцены Гомельского государственного театра кукол Тамара Горячева, учитель технического труда средней школы № 16 Пинска Андрей Тарелкин.

Медали "За безупречную службу" III степени удостоены заместитель начальника управления - начальник отдела международных связей и сравнительного анализа законодательства экспертно-правового управления Секретариата Конституционного Суда Людмила Мурашко и начальник Секретариата этого суда Василий Селедевский.

Указом также присвоены почетные звания Беларуси. Заместитель директора по науке и инновационной деятельности ЗАО "Голографическая индустрия" Петр Моисеенко удостоен звания "Заслуженный изобретатель Республики Беларусь", заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко - звания "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь", генеральный директор ОАО "Смолевичи-Бройлер" Сергей Рамченко - звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь", судья Конституционного Суда Леонид Рябцев - звания "Заслуженный юрист Республики Беларусь". Заведующая лабораторией клинической патофизиологии нервной системы РНПЦ неврологии и нейрохирургии Наталья Нечипуренко и первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик стали заслуженными деятелями наук, а директор Барановичского государственного колледжа технологий и дизайна Светлана Шишина и заведующий кафедрой "Управление грузовой и коммерческой работой" Белорусского государственного университета транспорта Иван Еловой - заслуженными работниками образования.

Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси.

За значительные достижения в развитии перерабатывающей промышленности ее удостоен коллектив работников кондитерской фабрики "Спартак". За многолетний плодотворный труд в органах по чрезвычайным ситуациям, высокий профессионализм, значительные достижения в профессиональной деятельности Благодарность Президента объявлена начальнику Докшицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Валентину Боровикову и первому заместителю начальника Гомельского областного управления МЧС Александру Меркулову.

В числе награжденных директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова. Она удостоена Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.