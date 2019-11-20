Государственный продавец рекламы сформировал тарифы и приступает к заключению контрактов

Государственный продавец рекламы (ООО "Телевизионный рекламный альянс") сформировал тарифы и приступает к заключению контрактов, сообщает БЕЛТА.



Компания активно работает с рекламодателями и приступила к заключению контрактов на новый год. Стало также известно, что руководителем созданного государственного сейлз-хауса назначен Игорь Новицкий. Профессиональный продавец телевизионной рекламы, он в 2000-2016 годах руководил компанией "Видео Интернешнл-Минск". "Проводимые переговоры с крупнейшими рекламодателями вселяют оптимизм. Есть во многом совпадающая оценка текущей ситуации, и, что самое главное, существуют предварительные договоренности о начале сотрудничества в 2020 году. Совместно с телеканалами подготовлены тарифы на размещение рекламы, активно идет работа по заключению контрактов на следующий год", - отметил он.



Для удобства рекламодателей продажа рекламы на телеканалах будет идти как по рейтингам, так и по минутному прайс-листу. "У рекламодателя всегда будет право выбора способа покупки рекламного времени. В качестве технологической платформы продаж будет использоваться программное обеспечение, способное осуществлять закупки рекламы в соответствии со стандартами, принятыми в международной рекламной практике", - отметил Игорь Новицкий. Он пригласил к сотрудничеству все заинтересованные организации и выразил уверенность, что эффективная совместная работа будет способствовать достижению поставленных целей.



Руководитель телевизионного рекламного альянса прокомментировал также появившуюся информацию о том, что государственные СМИ якобы отказались участвовать в исследовании популярности телеканалов, которое проводит компания "Реальное измерение".



"Эта информация не соответствует действительности. Государственные телекомпании всегда выступали за независимые, честные и профессиональные измерения телевизионной аудитории. В общем объеме телесмотрения каналов, участвующих в измерении, на долю наших приходится 88%", - подчеркнул Игорь Новицкий.



"В связи с созданием собственного предприятия по продаже рекламы происходит изменение бизнес-модели рекламной деятельности. При этом никем не ставится под сомнение необходимость проведения профессиональных исследований, их значимость для развития белорусского рекламного рынка", - резюмировал глава альянса.



Как сообщалось, в сентябре Белтелерадиокомпания, ЗАО "Второй национальный телеканал", ЗАО "Столичное телевидение" и представительство телерадиокомпании "Мир" на паритетной основе создали государственный сейлз-хаус. Телевизонный рекламный альянс с 1 января 2020 года будет продавать рекламные возможности телеканалов "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 5", "НТВ-Беларусь", ОНТ, СТВ, "Россия-Беларусь", "Мир". Ожидается, что это создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в стране, позволит уйти от посредничества, существенно увеличит эффективность размещения рекламы, отдачу от вложенных денег рекламодателями.



