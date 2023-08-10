Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси прокомментировал ситуацию на наших рубежах

Мы сегодня можем видеть, как полным ходом идет реализация решений, которые совсем недавно на саммите НАТО в Вильнюсе были выработаны. И некоторые политики и руководители соседских нам стран с опережением графика пытаются реализовать эти мероприятия в угоду заокеанским своим кураторам. Польша взяла курс на милитаризацию сегодня ударными темпами. Полным ходом идет строительство и формирование первой механизированной дивизии войска польского, на вооружение которой идут самые современные образцы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

