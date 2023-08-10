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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси прокомментировал ситуацию на наших рубежах
Зарубежные политики по-прежнему мыслят категориями холодной войны периода межблокового противостояния, и своими провокационными заявлениями и необдуманными действиями они пытаются всячески нагнетать обстановку. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси прокомментировал ситуацию на наших рубежах.
Мы сегодня можем видеть, как полным ходом идет реализация решений, которые совсем недавно на саммите НАТО в Вильнюсе были выработаны. И некоторые политики и руководители соседских нам стран с опережением графика пытаются реализовать эти мероприятия в угоду заокеанским своим кураторам. Польша взяла курс на милитаризацию сегодня ударными темпами. Полным ходом идет строительство и формирование первой механизированной дивизии войска польского, на вооружение которой идут самые современные образцы.
Также Александр Вольфович прокомментировал и ход уборочной кампании в стране. Сегодня необходимо мобилизовать все силы для уборки урожая. Это особенно актуально в нынешних непростых погодных условиях. К слову, сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности ознакомились с ходом уборочной кампании во всех районах Гродненской области. Серьезных нарушений не выявлено. Основные усилия ведомств силового блока в регионе традиционно направлены на помощь аграриям, в первую очередь на профилактику правонарушений, пожаров, недопущение травматизма, соблюдение требований Директивы №1.
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