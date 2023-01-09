Государственный таможенный комитет поучаствовал в акции "Наши дети"

С подарками и поздравлениями по традиции к воспитанникам социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева приехали представители Государственного таможенного комитета. Целый рюкзак сладостей вручен каждому ребенку, мебель и телевизор - учреждению. Организаторы утренника сделали все, чтобы праздник запомнился.