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Государственный таможенный комитет поучаствовал в акции "Наши дети"

С подарками и поздравлениями по традиции к воспитанникам социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева приехали представители Государственного таможенного комитета. Целый рюкзак сладостей вручен каждому ребенку, мебель и телевизор - учреждению. Организаторы утренника сделали все, чтобы праздник запомнился.

Свой подарок - праздничный концерт - представили гостям и сами воспитанники социально-педагогическогоцентра. Утренник получился сказочным.

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