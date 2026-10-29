Государство и бизнес вместе открывают равные возможности для каждого ребенка

Эффективное взаимодействие государства и бизнеса открывает равные возможности для каждого ребенка. В Вилейской специальной школе-интернате реализован масштабный социальный проект, который объединил образование, спорт и современные технологии.

Инициативу поддержали сенаторы, белорусские предприниматели, а также зарубежные партнеры. На территории учреждения развернулся целый многофункциональный комплекс под открытым небом. Появились современные площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, полностью реконструировано футбольное поле. Также оборудовали музыкальную площадку, зоны отдыха и установили даже собственную локальную метеостанцию.

Кроме того, в школе обновили компьютерный класс, появилась и сенсорная комната. Хоккейную площадку здесь открыли торжественно. Школьной команде гости привезли 23 комплекта профессиональной экипировки. Ребята получили коньки, шлемы, перчатки, защиту и клюшки.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это как раз-таки пример такого хорошего государственного частного партнерства, ориентированного на социальное развитие. Когда государство дает возможности, бизнес поддерживает, а общество получает в итоге хороший продукт в виде нашего будущего поколения детей, которые будут правильно ориентированы, правильно развиты и принесут этому обществу уже серьезную пользу".

Дмитрий Саксонов, предприниматель:

"Образовательное развитие, то есть поддержка с точки зрения компьютерных технологий, создания компьютерных классов и дача этих возможностей - это дополнительный трамплин для каждого человека обрести ту самую веру в то, что у него все получится. Не важно, из какой ты семьи, не важно, какие у тебя есть способности, важно, если у тебя есть желание, то ты можешь добиваться своего".

В рамках проекта учащиеся школы получили возможность дополнительных занятий английским и информатикой. Полученные знания применили при разработке собственного IT-продукта на основе искусственного интеллекта. И уже успели его презентовать на крупном профессиональном форуме.