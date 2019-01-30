Государство выделит более 900 тысяч рублей учебным заведениям Белорусской Православной Церкви на выплату зарплат и стипендий. Соответствующее распоряжение подписал Президент Александр Лукашенко. Средства будут выделены из резервного фонда Главы государства и направлены на оплату труда преподавателей и работников, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений.