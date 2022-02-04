Госвоенпром Беларуси подвел итоги за прошлый год и определил цели на будущее

Несмотря на западные санкции, белорусскому военпрому удалось активизироваться. Объем производства промышленной продукции вырос по сравнению с 2020-м годом. При этом почти 30 % всей продукции - инновационная. Среди топ-разработок 2021 года - радиостанция "Богатырь", ракетный комплекс "Шквал", бронетранспортер V2, боевая машина "Оса", беспилотник "Чекан".

Продолжит тему Александр Камович. Стенды стрелкового оружия всегда вызывают большой интерес у специалистов и посетителей различных выставок и форумов. Незаменимый атрибут современного солдата должен соответствовать всем требованиям времени, и наша страна также работает в этом направлении.

В прошлом году были разработаны 17 моделей и 5 модификаций боевого и гражданского стрелкового оружия, а также 7 типов патронов. Часть образцов, например, винтовки модели ВСК, уже проходят испытания в вооруженных силах.





Планы на будущее и основные блоки стратегии. Акцент на создании новых образцов. И тут нашим предприятиям действительно есть что представить. Например, радиостанция с подходящим именем "Богатырь", которая уже показала себя в деле на различных учениях. Не вдаваясь в технические моменты, этот комплекс позволяет управлять буквально всеми войсками.







Лучшие разработки 2021 года







Этот 20-тонный гигант под кодовым именем V2 был представлен на выставке MILEX-2021. Он призван придти на замену морально устаревшим советским БТРам. На эту машину возможно установить любой современный модуль. А поставкой машины на вооружение заинтересовано и Министерство обороны нашей страны.



Сегодня ни один конфликт не обходится без беспилотных летательных аппаратов. Боевые квадракоптеры и ударные БПЛА разрабатываются на многих предприятиях Беларуси. Причем для многих разработка таких крылатых машин стала в новинку, тем не менее результаты уже есть.







13 предприятий госвоенпрома и более 10 предприятий оборонного сектора. Объем производства промышленной продукции составил 112 % к 2020 году. Это максимальные цифры за всю историю ГВПК. При этом почти 30 % всей продукции - инновационная. Всего на вооружение нашей армии поступило более 600 единиц техники и вооружения.

