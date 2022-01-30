ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Готов ли Григорий Азаренок решить судьбу беглых

Григорию Азаренку (журналисту СТВ) Президент предложил решить судьбу беглых! Анастасия Бенедисюк спросила у Григория, а готов ли? (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все