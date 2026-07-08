Готова ли белорусская наука к созданию своих умных машин, узнаем в "Экономической среде"

Роботы вместо специалистов или все же вместе со специалистами? Как умные машины уже сегодня меняют модель производства на белорусских предприятиях и в целых отраслях и смогут ли когда-нибудь полностью заменить человека? Большая дискуссия о развитии роботизации в Беларуси - в очередном выпуске проекта "Экономическая среда".

Какой запрос был от реального сектора к разработчикам беспрецедентного указа о стимулировании роботизации? Какие дополнительные возможности получили резиденты Парка высоких технологий и почему именно они? Готова ли белорусская наука к созданию своих умных машин?

Ответы на все эти вопросы можно узнать вечером 8 июля на "Беларусь 1".