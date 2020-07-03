Готовил для Клинтона и Паваротти. Итальянский повар женился на белоруске и остался в Беларуси

Живя в Беларуси, мы настолько привыкли, что часто перестаем ценить то, что вокруг нас, и даже не замечаем перемен. И не понимаем и удивляемся, почему иностранцы и гости столицы говорят: у вас так чисто, такие красивые города...



Ксения Лебедева спросила об этом Инъяцио Роса. Он прожил в Беларуси 15 лет. Профессор Швейцарской академии кулинарных искусств, талантливый сицилиец с мировым именем, работал в лучших ресторанах, готовил для Билла Клинтона и Паваротти, но живет в Минске. Год назад женился на белоруске и уезжать не собирается.



А еще очень ценит и любит белорусскую бабушку Марусю. Чем же так привлекает итальянца Беларусь?







- Инъяцио, вы здесь 15 лет. Как вообще поменялась Беларусь за это время?



- Очень поменялась.



- Это чувствуется?



- Мне как иностранцу да. И технологии, и дороги, и здания новые. Беларусь - это центр Европы, и она начинается как Европа.



- Часто слышим, что Беларусь очень безопасная страна.



- Так и есть. Я вчера видел репортаж: сейчас в Италиина первыхэтажах зданийлюди закрывают окнарешетками, а мигранты отрезали эти решетки, заходили в дом и воровали. А полиция с этим ничего не может сделать.Здесь я за семью спокоен. Спишь ночью спокойно.



- Сейчас 50% продуктов, которые вы используете в ресторане, белорусские.



- Да, у нас есть сейчас огороды, где растетредиска, укроп, петрушка. Азербайджанские помидоры, малиновые (это сорт - прим). Так вот, если покупать малиновый сорт и посадить в Беларуси, в чем тогда разница?



- А она есть?



- У меня - нет. Вообще все вкусно. Чувствуешь именно вкус мяса, в Европе такогонет.



- Сегодня ценить и хранить семейный очаг, семейные связи - это важно?



- Очень важно. Это самое первое. Семья -это семья. Больше всех уважаембабушку, мамумамы моей жены -бабуМарусю. Она прекрасная женщина. Настоящая белорусская женщина, крепкая. И когда едем туда, готовит такие вещи, от которых у меня просто сердце ломается.



- У нее учитесь?



- Да, у любой бабушки надо учиться. Потому что они жили всовсем другие времена. Раньше у них не было еды, война, тяжело было, законы совсем другие. И они до сегодняшнего дня еще улыбаются. Надо взять пример с таких людей.



- Сегодня в Беларуси комфортно жить?



- Мне суперкомфортно. Страна моя, дом мой - это Италия. Но, мне кажется, во мне 60 % - это уже Беларусь, а 40 % - это Италия.

