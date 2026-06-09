"Готовим не только специалистов, но и людей с мировоззрением" - Король о будущем БГУ

Первый этап вступительной кампании 2026 года завершен. В основные сроки сданы централизованные экзамены и тестирование. В этом году вузы страны планируют принять более 49 тыс. абитуриентов. Самые большие наборы на бюджетные места по таким специальностям, как инженеры, педагоги, медики и аграрии. В ведущем вузе страны - БГУ - уже также известны контрольные цифры приема.

Сколько первокурсников ожидают в вузе? На что ориентируются при подготовке кадров? Ответами на эти вопросы с "Первым информационным" поделился ректор БГУ Андрей Король.

В БГУ ожидают 4255 первокурсников

"Ожидаем 4255 абитуриентов, которые станут студентами на всех формах обучения. На дневной бюджетной форме - 2626 студентов, и на дневной заочной совсем мало относительно первой цифры, - 112 человек. На платную дневную форму планируем набрать 1382 студента, и на платную заочную - 135 человек, - привел цифры ректор БГУ. - Мало изменений претерпели контрольные цифры приема в 2026 году по сравнению с предыдущим. Но приемная кампания длится весь год, а не только финальная стадия. Работаем над тем, чтобы к нам пришли самые мотивированные, умные, подготовленные абитуриенты и стали впоследствии частью большой семьи БГУ".

За последние 5 лет в БГУ появилось более 20 новых специальностей

"Миссия университета - не только подготовить специалиста, который будет востребован на рынке труда. Удел высшего образования - подготовить человека с мировоззрением, - считает Андрей Король. - Предлагаем не только новые специальности: ежегодно примерно 3-4 специальности выпускаем в свет. У нас за последние 5 лет появилось 23 новых специальности. Из них 19 междисциплинарных".