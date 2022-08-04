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Готовим медсправку в школу: каких врачей проходить в поликлинике или медцентре?
Каких врачей проходить перед школой, рассказала корреспонденту БелТА заместитель главного врача по медицинской части 5-й городской детской поликлиники Елена Матвеева.
Для получения образования, в том числе дошкольного и общего среднего, по месту учебы необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Ее оформляет врач-педиатр в поликлинике по месту жительства. Постановлением Минздрава №92 от 9 июля 2010 года установлена форма такой медицинской справки и утверждена инструкция о порядке ее заполнения. В ходе проведения ежегодной диспансеризации врач-педиатр составляет индивидуальный план на каждого ребенка, как требует того постановление Минздрава №96 от 12 августа 2016 года.
Перечень обследований
Врач-педиатр обязательно должен ознакомить родителя (законного представителя) с этим индивидуальным планом диспансеризации ребенка в текущем году. Перечень обследований определяется индивидуально для каждого ребенка с учетом имеющихся у него диагнозов.
Обязательными при оформлении ребенка в школу будут осмотры невролога, хирурга, окулиста, гинеколога (для девочек, если ранее они не проходили такой осмотр), стоматолога и логопеда. Из общеклинических исследований необходимо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, анализ на гельминты, пройти электрокардиограмму и оценку антропометрических данных (рост, вес, оценка физического развития).
Медсправка о состоянии здоровья оформляется по результатам проведенных диспансерных осмотров, осмотров врачей-специалистов, проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором оформляется такая справка. "Врач-педиатр анализирует медицинскую документацию. Если в течение года ребенок проходил специалистов и нет никаких жалоб, естественно, все осмотры и результаты анализов за этот период будут годны для оформления справки", - пояснила Елена Матвеева.
Группа по физкультуре и рекомендации по рассадке
По итогам осмотра специалистов педиатр определяет годность ребенка к обучению в школе, обязательно вносит сведения о группе здоровья, распределении в основную, подготовительную, специальную медицинскую группу или группу лечебной физической культуры, а также рекомендации по рассадке в учебном классе.
В справку вносятся и сведения о проведенных профилактических прививках. К слову, по плану ребенок в 6 лет должен пройти ревакцинацию против кори, паротита, краснухи, а также дифтерии, столбняка. Прививки делаются в один день, но вводятся в разные места.
Консультация в медцентре
Если по желанию родителей ребенок был консультирован специалистами в частном медицинском центре, то врачу-педиатру в поликлинике достаточно предоставить заключение врача из медцентра. Елена Матвеева обратила внимание, что в медицинской справке о состоянии здоровья при оформлении ребенка в школу должны быть две подписи - участкового врача-педиатра и заведующего отделением. Такая справка годна в течение года.
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