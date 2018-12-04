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Готовится новая серия проекта "На контроле Президента" об электромобилях

Белорусские ученые планируют презентовать новый электромобиль на китайском шасси, а в перспективе выйти на производство электрокара исключительно из отечественных компонентов. С внедрением собственных разработок и конструкторских решений уже создана начинка для электромобиля, включая двигатель, инвертор и батарею. Часть из них уже производится на заводах страны. Машиной-лабораторией для испытаний служит первый экспериментальный электромобиль, созданный на базе седана завода "БелДжи". По сути за два года с момента постановки задачи Главой государства в Беларуси создана научная школа электромобилестроения.

Какие инновации внедрили наши ученые? И чем двигатель собственной разработки может превзойти аналоги? Агентство теленовостей готовит к эфиру новую серию проекта "На контроле Президента".

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