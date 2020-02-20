Готовится обновленный закон "О здравоохранении"

Обновленный закон "О здравоохранении" будет рассмотрен на весенней сессии депутатов Палаты представителей. Проект документа предусматривает ряд поправок. Так, например, медицинские центры будут обязаны проходить процедуру аккредитации, информационные технологии в сфере здравоохранения будут нормативно урегулированы, а также появится новый вид экспертизы. А специальная комиссия будет оценивать качество оказанной медицинской помощи. Сегодня об этом рассказали студентам и сотрудникам медицинского вуза - здесь прошел единый день информирования.