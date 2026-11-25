Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев получил пакет с поручением Главы государства.



В центре внимания - работа местных органов власти, готовность отрядов к выполнению задач и взаимодействие структур. Проверка затронет формирования народного ополчения в двух районах области.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Главная задача - собраться в максимально короткий срок, потому что народному ополчению не нужна казарма - это люди приходят из дома выполнять свои задачи и домой же возвращаются. У них нет тяжелых средств вооружения, они получили свои автоматы Калашникова и встали на соответствующих постах. Это добровольцы - люди мотивированные, которые сами заранее согласились и пришли с готовностью защищать страну".

Участники народного ополчения на время учебных сборов получат статус военнослужащих и предусмотренные законодательством социальные гарантии.