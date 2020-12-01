Готовность дорожных служб к морозному сезону

Снегом и гололедицей первый день зимы встретила столица. Дорожные службы с самого утра активно очищают покрытие городских улиц и проспектов от наледи. Для этого в каждом районном управлении Ремавтодора запасены реагенты. Спецтехника выезжает на городские маршруты регулярно - перерывы только на заправку песчано-соляной смесью. Убирают от снега также тротуары и пешеходные зоны.