Готовность к посевному и туристическому сезону в Витебской области оценил премьер-министр Беларуси

За 10 дней вся сельхозтехника в Браславском районе должна быть с готовностью не менее 95 %. Пока здесь отставание от графика. На слаженную работу аграриев нацеливает премьер.

Посмотреть ситуацию изнутри с акцентов на АПК, а сейчас и посевную решили прямо на месте. Говорили и еще об одной составляющей экономического развития края - туризме. Главные акценты у Светланы Лукьянюк.

Сев ранних яровых завершен на треть

По стране сев ранних яровых завершен на треть. Да, северная Витебщина всегда входит в поле позже. Но сегодня больше не о сроках, а про обеспечение топливом, удобрениями и техникой. Прошедшая ночь здесь первая с плюсом, а значит время заводить на полную тракторы. Но вот вопрос, сколько с мехдворов выйдут на работу.

Удалось немножко поправить. Мы на 90 % подняли готовность техники, основную массу подтянули. Остались трактора, которые были в максимально разобранном виде или убитом. Несмотря на то, что мы подошли к началу посевной, мы все равно не останавливаемся по ремонту техники. И даже те трактора, которые уже года 2-3 не готовились, мы их пытаемся сейчас восстановить. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

За 10 дней вся техника должна быть в строю

83 % готовность техники на Браславщине, а энергонасыщенных тракторов того меньше. Да, сейчас в мастерских торопятся. Но время-то не ждет.





Причины разные - частично это неразворотливость на месте, неисполнительность и недисциплинированность. Уровень готовности техники недостаточен, не соответствует той задаче, которую поставил Президент. Для них хорошо, что немного смещаются сроки посевной из-за погодных условий. Тем не менее в 10-дневный срок вся техника должна быть подтянута до необходимого уровня готовности. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси









Больше площадей под сахарную свеклу

Браславщина по сельхозпроизводству не в первых рядах области. Растениеводство и птицеводство проседают, вытягивает животноводство. Под него посеют и больше трав. Пересмотрели площади и под сахарную свеклу, увеличив их. Это проект с Городейским сахарным заводом.

Туристическая Мекка

Зарабатывать в этих местах можно на туризме. Крупных предприятий нет, сплошь природные богатства. Они могут стать точкой роста для региона. Но пока движения в этом направлении неактивно. Не хватает баз и кафе, турист задерживается на один-два дня.

Браславские озера на лето забронированы на треть

Оттого и цифры прошлого года 55 тысяч гостей в национальном парке. Но это краткосрочные заезды, которые не приносят большой прибыли. Хотя интерес есть. В этом году на лето парк забронирован уже на треть,

Идет продажа каждый день. С открытием границ, снятия ограничений с Россией очень много россиян стало опять бронировать и приезжать. Михаил Чичко, гендиректор Национального парка "Браславские озера"

Госпрограмма по развитию туризма в Поозерье

Для всего Поозерья туризм должен стать фишкой. И ему нужны не стихийные агроусадьбы, а комплексный подход, где и сервис, и развлечения. Ведь еще 5 лет назад для инвесторов определили 211 участков, но заработали из них только 7.





Мы решили, что для того чтобы комплексно раскрутить витебское Поозерье, необходимо выходить на новую государственную программу. Возможно, там не будет больших капитальных вложений (как обычно делается в рамках программ). Они делаются в рамках программы "Беларусь гостеприимная". Здесь больше речь не про деньги, а про возможности. Мы посмотрели, чего не хватает людям. Такую задачу мы сегодня поставили, понимание есть, энтузиастов много в этом вопросе. Государство должно помочь и подтолкнуть в этом процессе. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси