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Готовность номер один. Несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр
До церемонии открытия II Европейских игр остается всего несколько часов. Над созданием шоу работала международная творческая команда. Но больше всего, конечно, белорусы. В основу лягут главные события национальной истории. Внедрят и технологии дополненной реальности. Остальные детали не разглашаются вплоть до старта представления. Прямо сейчас наша съемочная группа и Нина Можейко находятся на стадионе "Динамо" (прямое включение).
Стадион "Динамо" сейчас в прямом смысле слова в режиме ожидания. Это состояние главной площадки церемонии продлится вплоть до вечера. А точнее до 18 часов - в это время станут запускать зрителей. А пока здесь работают специалисты. Проверяют техническое состояние площадки.
До церемонии открытия II Европейских игр остается всего несколько часов. Вчера вечером состоялся последний прогон с телекамерами. Это важный момент, т. к. за церемонией будут наблюдать на всех континентах. Телемарафон предстоит Белтелерадиокомпании. Именно наши специалисты вместе с домашним вещателем обеспечат трансляцию в формате высокой четкости. Телезрители смогут рассмотреть все важные детали спектакля, а именно так называют действие, которое развернётся совсем скоро. По периметру арены работают около 3 десятков камер, таким образом ничто не скроется от зрительских глаз.
А вот голосами трансляции сразу на двух телеканалах страны-хозяйки станут спортивный комментатор Павел Баранов и телеведущая Виктория Сенкевич.
Планируется и саунд-чек для хедлайнера церемонии открытия Анны Нетребко. Оперная дива прибыла в Минск из Вены накануне поздно ночью. Народная артистка России, обладательница драматического сопрано прилетела вместе со своим супругом, драматическим тенором Юсифом Эйвазовым.
Известно, что в открытии Европиады примут участие сотни артистов, еще больше будет и спортсменов - около 4 тысяч. Они станут участниками традиционного парада спортсменов с флагами и в национальных формах. А кульминацией вечера, конечно же, станет зажжение огня II Европейских игр. Как это будет происходить, увидим совсем скоро.
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