Готовность номер один. Сутки до старта большого спортивного события в Беларуси. Уже завтра начинаются II Игры стран СНГ. У нашей страны есть опыт проведения масштабных форумов.

И неотъемлемая часть таких мероприятий - безопасность участников и гостей страны - задача обеспечить ее в полном объеме. Правоохранители работают в усиленном режиме несения службы. Проведены сотни тренировок и учений.

О готовности к мультиспортивному форуму - Александр Камович.

Работа по обеспечению безопасности на II Играх СНГ началась задолго до старта. Наши правоохранители имеют большой опыт в этом деле. Тем не менее к организации спортивного форума отнеслись со всей серьезностью. Перешли на усиленный вариант несения службы, все объекты проведения Игр под круглосуточной охраной. Перед состязаниями каждую площадку обследуют саперно-пиротехнические группы. Пропускной режим с досмотром - обязательное условие на любых мероприятиях. В дни Игр на всех аренах планируется оборудовать 59 контрольно-пропускных пунктов. На объектах работают почти 2 тысячи видеокамер.





Министерством внутренних дел, а также УВД, ГУВД созданы ведомственные оперативно-ситуационные штабы по отслеживанию обстановки, сбору необходимой информации и реагирования на те или иные происшествия. Личный состав готов к несению службы, на всех объектах проведены необходимые учения и тренировки по действиям личного состава. Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси

Свою лепту в безопасность внесли и спасатели. Специалисты провели порядка 200 учений на объектах. Бойцы МЧС также работают в усиленном режиме. При этом задействованные на Играх сотрудники выделены из резерва ведомства, чтобы в штатном режиме контролировать безопасность в стране.





Наши подразделения будут обеспечивать дежурство за час до проведения соревнований либо тренировок и в течение часа после проведения тренировок. Передовая наша практика, мы ее отрабатываем на всех мероприятиях, делается для того, чтобы в случае возникновения пожара либо другой чрезвычайной ситуации наши подразделения моментально реагировали Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси

Если во всех вопросах проведения форума Минск давно приспособлен под крупные события, то в регионах организаторам пришлось организовать работу всех ведомств.





На сегодняшнем этапе, когда уже начинаются организационная часть закончена, начинается соревновательная, то, наверное, можно сказать, что наиболее значима теперь работа из других министерств ведомства. Наверное, состоят в персонале оперативного центра Игр - это Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство культуры и соответственно Министерство внутренних дел. Но вместе с тем хочу отметить, что все приложили руку и очень плотно работает каждый по своему направлению. Игорь Санников, начальник отдела главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Беларуси