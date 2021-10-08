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Готовность регионов к 4-й волне COVID-19: в Щучинском районе планируют привить 20 тысяч человек
Минимизировать последствия четвертой волны коронавируса помогает соблюдение простых и всем известных правил: маски, дистанция и дезинфекция. По-прежнему самый надежный способ - это вакцинация. Она проходит по всей стране. Какие меры принимают в регионах - расскажет Юрий Карнелович.
На этом щучинском предприятии с самого утра необычное оживление. Сюда приехала мобильная амбулатория для вакцинации. Шанс привиться прямо на рабочем месте никто не хочет упустить.
Всеобщая иммунизация - действенный способ борьбы с пандемией
Медики работают оперативно, процедура вакцинации занимает всего несколько минут. Через час мобильная бригада уже в пути. Ее уже ждут в деревне Давлюдовщина. Михаил и Елена Иоч однозначно приняли решение привиться от коронавируса. Однако здоровье уже не позволяет пенсионерам самостоятельно добраться до райцентра. Местный фельдшер подсказал: достаточно позвонить в регистратуру и оставить заявку, согласовав при этом удобное время.
За день мобильная бригада медиков объезжает несколько деревень. Специалисты отмечают, с началом 4-й волны коронавируса количество заявок на прививку резко увеличилось.
В Щучинском районе вакцинироваться могут жители крупных населенных пунктов и отдаленных деревень. Передвижной медицинский комплекс выезжает к пациенту, даже если поступила всего одна заявка.
Кампания по иммунизации населения в Щучинском районе идет активно. Всего планируют привить 20 тысяч человек. Укол здоровья уже получили около 9 тысяч. Из них больше половины - второй компонент.
Вакцинация осуществляется не только в организациях здравоохранения, мы осуществляем выезды на предприятия, в организации, учреждения. Для этого сформированы у нас выездные бригады в составе врача, помощника врача или медсестры. Кроме того, мы осуществляем выезды к населению, к людям старшего, пожилого возраста и инвалидам.
Щучинская больница готова к росту заболеваемости COVID-19
А это уже Щучинская районная больница. К новой волне коронавируса здесь подготовились основательно.
Специальный комбинезон, маска, перчатки, защитный щиток. Молодой врач Иван Иодчик этот алгоритм знает назубок. Сразу после университета год работал в Гродненской больнице скорой помощи именно с ковидными пациентами. Опыт, признается, получил колоссальный.
С августа этого года работаю на базе реанимации Щучинской ЦРБ. Сюда к нам поступают тоже пациенты с COVID. Конечно, не в таком количестве, как было в прошлую волну, но поступают с разной степенью тяжести. Знания есть, силы, уверенность в собственных силах тоже есть, поэтому готовы бороться с этой инфекцией.
Сегодня в клинике пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в инфекционном отделении, многие попадают и в реанимацию. По словам врачей, это в основном те, кто не привит. Пациентов с тяжелыми формами заболевания отправляют в областной центр.
Все пациенты консультируются областными специалистами из Гродненской университетской клиники и Гродненской областной инфекционной больницы. В случае необходимости будут задействованы дополнительные койки. Однако в настоящий момент этого не требуется.
К большому наплыву пациентов врачи готовы. Создан необходимый запас медикаментов, кислорода и средств индивидуальной защиты. В случае необходимости персонал клиники перейдет на усиленный режим работы.
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