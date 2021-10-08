Готовность регионов к 4-й волне COVID-19: в Щучинском районе планируют привить 20 тысяч человек

Минимизировать последствия четвертой волны коронавируса помогает соблюдение простых и всем известных правил: маски, дистанция и дезинфекция. По-прежнему самый надежный способ - это вакцинация. Она проходит по всей стране. Какие меры принимают в регионах - расскажет Юрий Карнелович.

На этом щучинском предприятии с самого утра необычное оживление. Сюда приехала мобильная амбулатория для вакцинации. Шанс привиться прямо на рабочем месте никто не хочет упустить.

Всеобщая иммунизация - действенный способ борьбы с пандемией

Медики работают оперативно, процедура вакцинации занимает всего несколько минут. Через час мобильная бригада уже в пути. Ее уже ждут в деревне Давлюдовщина. Михаил и Елена Иоч однозначно приняли решение привиться от коронавируса. Однако здоровье уже не позволяет пенсионерам самостоятельно добраться до райцентра. Местный фельдшер подсказал: достаточно позвонить в регистратуру и оставить заявку, согласовав при этом удобное время.





За день мобильная бригада медиков объезжает несколько деревень. Специалисты отмечают, с началом 4-й волны коронавируса количество заявок на прививку резко увеличилось.

В Щучинском районе вакцинироваться могут жители крупных населенных пунктов и отдаленных деревень. Передвижной медицинский комплекс выезжает к пациенту, даже если поступила всего одна заявка.

Кампания по иммунизации населения в Щучинском районе идет активно. Всего планируют привить 20 тысяч человек. Укол здоровья уже получили около 9 тысяч. Из них больше половины - второй компонент.

Вакцинация осуществляется не только в организациях здравоохранения, мы осуществляем выезды на предприятия, в организации, учреждения. Для этого сформированы у нас выездные бригады в составе врача, помощника врача или медсестры. Кроме того, мы осуществляем выезды к населению, к людям старшего, пожилого возраста и инвалидам. Светлана Волчек, врач-эпидемиолог Щучинской центральной районной больницы

Щучинская больница готова к росту заболеваемости COVID-19

А это уже Щучинская районная больница. К новой волне коронавируса здесь подготовились основательно.

Специальный комбинезон, маска, перчатки, защитный щиток. Молодой врач Иван Иодчик этот алгоритм знает назубок. Сразу после университета год работал в Гродненской больнице скорой помощи именно с ковидными пациентами. Опыт, признается, получил колоссальный.

С августа этого года работаю на базе реанимации Щучинской ЦРБ. Сюда к нам поступают тоже пациенты с COVID. Конечно, не в таком количестве, как было в прошлую волну, но поступают с разной степенью тяжести. Знания есть, силы, уверенность в собственных силах тоже есть, поэтому готовы бороться с этой инфекцией. Иван Иодчик, врач-анестезиолог-реаниматолог Щучинской центральной районной больницы

Сегодня в клинике пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в инфекционном отделении, многие попадают и в реанимацию. По словам врачей, это в основном те, кто не привит. Пациентов с тяжелыми формами заболевания отправляют в областной центр.





Все пациенты консультируются областными специалистами из Гродненской университетской клиники и Гродненской областной инфекционной больницы. В случае необходимости будут задействованы дополнительные койки. Однако в настоящий момент этого не требуется. Иван Загоровский, главврач Щучинской центральной районной больницы