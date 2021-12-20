Готовность второго энергоблока БелАЭС - 95 %

Второй энергоблок БелАЭС готов на 95 %. Это 20 декабря заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, говоря о развитии энергосистемы Беларуси. Ввод в эксплуатацию второго блока станции ожидается в первой половине следующего года. Все работы идут по графику, и в ближайшие дни планируется загрузка в зону реактора ядерного топлива (сразу после получения разрешений от Госатомнадзора). Сейчас на энергоблоке проводится необходимая подготовка.

Что касается экспорта электроэнергии в Украину, в этом году будет более миллиарда киловатт-часов. В основном поставки в осенне-зимний период. Между странами есть рамочные контракты, которые обсуждаются каждый месяц, поэтому продажи в 2022 году будут зависеть от выгодности для каждой стороны.