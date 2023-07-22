Готовность зерноуборочной техники по Беларуси оценивается в 99 %

Уборочная, конечно, дело техники. Во всех смыслах. И точечно не без недочетов. Проверки госконтроля, правоохранителей и других причастных фиксируют отдельные проблемы. Для Президента каждая - повод бить в набат, чтобы не вышедшая в поля машина сегодня не стала правилом завтра. Напротив стоит взять за правило: проще и быстрее отремонтировать старый добрый комбайн, чем купить дорогой новый. Особенно в долг.

От новой техники хозяйства, понятно, не отказываются, если старая не простаивает. Все же площади посевов растут, а сроки часто поджимают. Да и уборочная должна быть технологичной, уверены на Брестчине. Здесь каждый год задают тон жатве: юг и "запрягает" первым, и вообще он номер один. В закупках техники, похоже, тоже.

Было поручение главы государства как минимум сто комбайнов купить зерноуборочных в область. Мы с этой задачей справились. У нас будет работать в этом году 190 новых комбайнов, в прошлом году 120. За последние годы вы видите достаточно серьезная цифра обновления парка. Мы можем убирать порядка 5-6 % в день. Это нормальный технологический показатель. Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома





И что ни хозяйство на Брестчине, то обновление парка.

В Жабинковском районе не сетуют ни на погоду, ни на природу. Дескать, желание и труд все перетрут.

В нашем хозяйстве нерешенных проблем нет. На сегодняшний момент работают все комбайны, комбайны укомплектованы. Комбайнер основной, помощник. В хозяйстве имеется топливо. Благодаря государству и поддержке Президента мы получаем также льготное кредитование на это все дело с отсрочкой платежа. Поэтому мы готовы полностью к началу уборочной страды. Михаил Вечорко, директор ОАО "Жабинковский"

В целом готовность техники по стране оценивают в 99 %. Недостающий один, казалось бы, погоды не делает. Но в каждом отдельном хозяйстве такая нерабочая лошадка будто ложка дегтя, способная подпортить каравай. И если все будет работать как часы, итог по осени не будет вызывать недоумения. Слагаемых успеха жатвы много. И техника пусть и важна, но не одна. Ведь даже самая техничная и резвая машина в неумелых и безответственных руках лишь груда металла.