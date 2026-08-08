"Готовьте себя к чуду": неонатолог - о рисках, победах и заботе о будущем

Краткий пересказ от ИИ

Жизнь бесценна. И чтобы она состоялась, иногда приходится прикладывать просто невероятные усилия. Беларусь стабильно входит в двадцатку стран с самыми низкими показателями младенческой смертности. Это говорит об уровне развития медицины и самом пристальном внимании к вопросу сохранения здоровья матери и ребенка на государственном уровне. Современные медицинские технологии позволяют врачам выявлять врожденные и наследственные заболевания на самых ранних этапах. Особое внимание - выхаживанию малышей с экстремально низкой массой тела. Подробнее - в интервью с главным внештатным специалистом по неонатологии Министерства здравоохранения Беларуси Ириной Крастелевой.

Неонатология по-белорусски: поддержка, технологии и бережное тепло для самых маленьких

"На сегодняшний день одна из приоритетных задач в неонатологии - это выхаживание именно недоношенных детей, - отметила специалист. - Это очень большая проблема, если ребенок рождается крайне недоношенным в сроки, граничащие со сроком выживания (от 24 недель). Тут приходится поддерживать функции практически всех органов. Легкие - это ИВЛ. Кардиотоническая поддержка, чтобы поддержать сердце. Кишечник не работает, как правило, требуется парентеральное питание. То есть ребенок требует очень щадящего внимания и тепла. Это определенные методики выхаживания, соблюдения температурного режима и так далее".

Еще одна из больших проблем, по ее словам, - рождение детей в критическом состоянии. Как правило, это дети с серьезной инфекционной внутриутробной патологией, и дети, рожденные в тяжелой асфиксии, когда очень важно своевременное оказание помощи, начиная с первой минуты жизни: интубация, перевод ребенка на искусственную вентиляцию легких, реанимационная помощь. "Все зависит от навыков врача, от его реакции, от того, как он быстро все это делает. Мы очень полагаемся здесь на наших детских реаниматологов, которые приходят в родзал и забирают ребеночка в реанимацию", - отметила Ирина Крастелева.

"Инфекции - это один из серьезных ключевых триггеров в неонатологии, - обратила внимание главный внештатный специалист по неонатологии. - Очень часто детям мы ставим диагноз "внутриутробная инфекция". Иногда приходится очень долго лечить их. Поэтому я говорю: "Женщины, хотите забеременеть - обследуйтесь вовремя. Спрашивайте у доктора, какие у вас проблемы, чтобы забеременеть, что лучше сделать: пропить витамины, фолиевую кислоту и так далее. То есть подготовьте себя к этому прекрасному событию".

Крошечная Ева и 25 недель: как белорусские врачи спасают жизни у грани возможного

Ирина Крастелева показала крошечную Еву - удачный пример выхаживания ребенка, который родился на сроке 25 недель. "25 недель - это середина беременности практически. Ева не требует на сегодня кислорода и идет домой. Очень важный момент еще, чтобы мама обратилась в центры катамнеза. Там окажут очень хорошую специализированную помощь врачи разных специальностей", - посоветовала главный внештатный специалист по неонатологии Министерства здравоохранения Беларуси.