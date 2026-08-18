Краткий пересказ от ИИ

Германия у западных границ Беларуси размещает на постоянной основе 45-ю танковую бригаду Бундесвера в Литве. Соединение численностью 5000 человек должно достичь полной боеготовности к концу 2027 года. Почему на это тратятся миллиарды и какие цели преследуют - в проекте "Это другое".

В Берлине проект называют "маяком Цайтенвенде" (политика поворотного момента). Для его реализации бундестаг принял специальный пакет законов, призванный сделать службу в Литве привлекательной.

Официально бригаду планировали укомплектовать добровольцами. Однако, по данным немецкого издания Bild на август 2026 года, реальная картина оказалась иной: бригада укомплектована добровольцами лишь на 60 %. Не хватает почти 2000 солдат. При этом части, уже развернутые в Литве, укомплектованы на 92 %. Основные проблемы - в танковом и мотопехотном батальонах, которые должны прибыть в 2027 году.

Ситуация вызвала панику в оборонном ведомстве ФРГ. Министр обороны Борис Писториус, лично курирующий проект, заявил, что Германия рассматривает возможность принудительного призыва для укомплектования бригады.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Богодель отметил, что 45-я танковая бригада, которая перебрасывается из ФРГ, - это не фейк. Известны два пункта постоянной дислокации: Руднинкай (примерно 18 км от белорусской границы) и Рукла. 80 % сил разместят в Руднинкае, 20 % - в Рукле. Уже сейчас на ротационной основе находится сводная батальонная тактическая группа численностью около тысячи человек, и перебрасываются два боевых батальона - 122-й механизированный и 203-й танковый. По его словам, бригадный генерал Кристоф Хубер осуществляет формирование новой бригады. Совсем недавно прошли учения слаживания батальонов: 122-й выполнял задачи в лесисто-болотистой местности, а 203-й - обороны и штурма населенных пунктов.

"5 тысяч человек, кажется, это не так и много, но на самом деле проблемы на сегодняшний день есть. И эти проблемы связаны с тем, что не хотят сегодня немецкие военнослужащие ехать на территорию Литвы", - отметил эксперт.

По словам Богоделя, проблемы с укомплектованием связаны не только с необустроенностью городков (не хватает немецких школ, детских садов, хотя сегодня Литва готова тратить 6 млрд евро для того, чтобы только разместить эту бригаду), но и с морально-психологической подготовкой. "Солдаты не хотят служить в Литве из-за осознания близости России и Беларуси и понимания, что танковую бригаду отправляют не просто так, а для того, чтобы, как они говорят, прикрыть тот самый восточный фланг", - пояснил он.

"Все военные политики, Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус в один голос утверждают, что к 2029 году обязательно с Россией должна состояться какая-то война. Как вы думаете, хотят туда поехать немцы? Готовы они погибать в числе первых за ту же самую Литву, за какой-то мнимый восточный фланг?", - задал он риторический вопрос.

"45-й танковой бригадой все не ограничивается. Буквально в течение этих месяцев осуществляется переброска и передового пункта управления совместного германо-нидерландского корпуса, штаб-квартира которого будет находиться на территории Эстонии, то есть они берут в подчинение не только Литву, но и устанавливают контроль в регионах Латвии и Эстонии", - подчеркнул Андрей Богодель.

Эксперт обратил внимание на опасные тенденции: прибалтийские страны все чаще говорят о размещении на своей территории ядерного оружия (американского или французского).

В связи с этим Андрей Богодель напомнил о словах министра обороны Бельгии о том, что Украине нужно продержаться до 2030 года, а потом они подоспеют. Чтобы Россия не смогла даже подумать задействовать свой ядерный потенциал, на территории Прибалтики вполне могут разместить тактическое ядерное оружие, чтобы выровнять возможности, считает он.

При этом, по его мнению, размещение 45-й бригады нарушает 137-ю статью Конституции Литовской Республики, которая запрещает размещение иностранных баз и оружия массового поражения. Аргументы о том, что это "временный пункт размещения", несостоятельны, поскольку бригада находится на постоянной основе.