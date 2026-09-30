"Готовы создавать проекты" - гендиректор "РТ - проектные технологии" о сотрудничестве с Беларусью

В Минске стартовал международный промышленный форум "ИННОПРОМ. Беларусь", который собрал представителей ведущих предприятий и госкорпораций. О первых впечатлениях от выставки и перспективах сотрудничества рассказал Василий Зуйков, генеральный директор компании "РТ - проектные технологии" госкорпорации "Ростех" (Россия).

По словам Василия Зуйкова, он впервые принимает участие в форуме в Минске: "Складывается впечатление очень уютного, масштабного мероприятия. Пока что мы еще все стенды не прошли, но я уверен, что впереди продуктивная рабочая неделя". Гость отметил, что у делегации запланировано много встреч, и выразил уверенность, что они пройдут конструктивно и будут полезны для взаимодействия компаний и стран.

Искусственный интеллект в промышленности

В ходе беседы была затронута тема цифровизации и роли искусственного интеллекта в промышленности. По мнению Зуйкова, ИИ уже интегрирован во все отрасли: "Без него уже становится, наверное, тяжело развиваться". Он подчеркнул, что это в первую очередь показатели эффективности.

На стенде компании "РТ - проектные технологии" представлены несколько продуктов, использующих искусственный интеллект. Один из них направлен на цифровизацию строительной отрасли. Система позволяет формировать проектную документацию с помощью помощников на основе ИИ, что сокращает ошибки, автоматизирует создание документации и ускоряет путь согласования в госэкспертизе, а значит - и время до начала строительства объектов.

Второй продукт, как отметил гость, немного выходит за рамки промышленности, но является социально значимым. Это платформа, которая активно продвигается в Российской Федерации и нацелена на психологическую, юридическую, финансовую и налоговую поддержку как сотрудников компаний, так и граждан в целом.

"Это некая такая платформа, которая минимизирует стресс у сотрудников и нацеливает их на продуктивную деятельность", - пояснил Василий Зуйков.

Сотрудничество с Беларусью

Некоторые решения компании уже используются в Беларуси. В рамках "РТ - проектных технологий" ведется несколько совместных проектов с белорусскими партнерами. Одно из направлений - беспроводной, бесключевой доступ к объектам: от домофонов в гражданском секторе до доступа к промышленным и административно-хозяйственным объектам. У компании есть представительство в Беларуси.

Кроме того, заключено соглашение с одним из крупнейших производителей вентиляционной техники в Беларуси. Совместно с госкорпорацией "Ростех" продукция белорусской компании продвигается на рынок Российской Федерации. Белорусский авиаперевозчик также пользуется IT-продуктом компании.

Отвечая на вопрос о том, насколько интересен опыт белорусских специалистов, Василий Зуйков подчеркнул, что его компания является интегратором высокотехнологичных решений в различных отраслях промышленности. "Конечно, нам сильно интересен опыт белорусских производственников, промышленников. Мы готовы к сотрудничеству, готовы создавать совместные предприятия, проекты для достижения наших совместных целей", - заявил он.

По его словам, взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Беларусь находится на высочайшем уровне, и производственные кооперации представляют взаимный интерес.

Говоря о промышленной безопасности, гость отметил, что Беларусь и Россия в значительной степени обеспечивают ее совместно. На стенде госкорпорации "Ростех" представлены соответствующие элементы. Компания стремится импортозамещать зарубежные решения, и, по оценке Василия Зуйкова, в большей степени эта проблема уже закрыта.