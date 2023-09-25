Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" предоставляет преференции в области фармацевтики и оказания медицинских услуг, в том числе в рамках китайской традиционной медицины. О том, готовы ли фармкомпании Китая выходить на белорусский рынок, рассказал гендиректор китайской корпорации инжиниринга Camcе Ли Хайсинь.

Фармацевтика (в том числе биофармацевтика), а также медицинская диагностика - одни из ведущих отраслей индустриального парка, отметил Ли Хайсинь. "В "Великом камне" работают 23 предприятия в области фармацевтики, медицинского оборудования, биотехнологий и медицинской диагностики. В шести из них есть китайский капитал", - сообщил он.

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере медицины, особенно в сфере традиционной китайской медицины, а также в совместном строительстве "Шелкового пути здоровья". Последняя редакция указа Президента Беларуси предусматривает ряд льготных мер и преференциальных условий для развития этой отрасли в Китайско-Белорусском индустриальном парке. Ли Хайсинь

Что касается производства и реализации лекарственных средств и пищевых добавок, гендиректор китайской корпорации сказал: "Если они произведены в Китае, их могут признать в Беларуси при наличии копии свидетельства о регистрации продукта и его перевода".