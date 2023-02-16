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"Готовы серьезно поговорить, даже Путин прилетит". Лукашенко пригласил Байдена в Минск
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов встретиться с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами, сообщает БелТА.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко раскрыл подробности предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. "А зачем Байден едет в Польшу? - в свою очередь уточнил глава государства. - Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине".
Глава государства также заявил, что готов провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Джо Байденом: "И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" Президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".
"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европа, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего Президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит", - добавил Президент.
"Владимира Владимировича Путина я могу в чем-то убедить, а вашего Байдена… Вот в ближайшее время увидим. Мы сейчас по всему миру заявим о том, что Президент Беларуси пригласил его в Беларусь. Рядышком с Варшавой, в Беларусь. 30 минут - и ты в Минске приземлился. Я влияю на Президента России, приглашаю его в Минск, как и Байдена, мы садимся, договариваемся. Если он (Президент США. - Прим. БЕЛТА) не приедет сюда в Минск (я на полном серьезе это говорю), значит, вы хотите войны. Я, гарантирую вам, повлияю на Президента Путина, он прилетит в Минск для того, чтобы мы сели втроем и подумали, что можно сделать. А, может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву - а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут - и он здесь. Из Киева до Минска", - заявил Александр Лукашенко.
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