"Готовы серьезно поговорить, даже Путин прилетит". Лукашенко пригласил Байдена в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов встретиться с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами, сообщает БелТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко раскрыл подробности предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. "А зачем Байден едет в Польшу? - в свою очередь уточнил глава государства. - Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине".

Глава государства также заявил, что готов провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Джо Байденом: "И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" Президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".

"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европа, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего Президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит", - добавил Президент.