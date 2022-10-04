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Готовятся ли в Беларуси к войне?
Объявлять мобилизацию нет необходимости, ситуация под контролем, угрозы мы видим и объективно оцениваем. На совещании с Президентом в Министерстве обороны сегодня говорили о военной безопасности страны.
Нет никаких чрезвычайных обстоятельств. Беларусь не дает повода для домыслов в части военных приготовлений, вместе с тем адекватно реагирует на обострение обстановки у границ. Запад развернул активную поддержку киевского режима, тем самым усугубляя конфликт. И США, и европейские страны продолжают поставки техники - часто старой и ненужной. Военные действия на чужой территории - снова бизнес-проект Запада, как мы это уже неоднократно наблюдали.
На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций.
По словам главы государства, цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту - Китаю. "Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит".
Сегодня в Европе расположена 35-тысячная группировка войск НАТО, и 25 тысяч из этого контингента - у белорусских границ. Всего в десятках километров концентрируют силы Литва, Латвия и Польша. Это видят и учитывают наши военные. Как и украинскую 11-тысячную группировку. В медийном поле активизировались беглые радикалы. Президент рассказал, готовятся ли в Беларуси к войне.
Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу Президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал.
"Если хочешь мира, готовься к войне. Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. Делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - заявил Президент. По его словам, при модернизации армии в последние годы и десятилетия учитывался опыт различных военных операций - от американской "Бури в пустыне" до российской специальной военной операции в Украине.
Александр Лукашенко еще раз высказался насчет раздуваемого фейка о мобилизации. Несмотря на точто в Беларуси в этом нет необходимости, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.
"Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - заверил белорусский лидер.
Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса - это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной и так далее. Это для нас урок. Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах. Еще раз подчеркиваю: кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал. Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали.
Беларусь должна реагировать на угрозы
Во время совещания детально обсуждались различные варианты развития событий, а также наша возможная реакция. Беларусь не может оставлять без внимания агрессивную политику НАТО и соседних стран. Об этом по итогам заявил журналистам министр обороны.
Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем. На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства.
Руководители всех силовых ведомств, каждый на своем участке, отмечают, что ситуация под полным контролем. Установка от Президента: надо быть готовыми к любым вариантам развития обстановки. Также Александр Лукашенко потребовал доложить, какие еще проблемные вопросы приобретают особую остроту, и не только в плане обеспечения военной безопасности страны.
Фото: president.gov.by
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