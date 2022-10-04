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Готовятся ли в Беларуси к войне, рассказал Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию. Об этом он заявил на совещании по вопросам военной безопасности, пишет БелТА.
Глава государства констатировал, что в последнее время беглым делать нечего и не о чем говорить, так как в Беларуси нет для этого повестки. "Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - заверил белорусский лидер.
"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу Президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - заявил Президент.
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