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Говорили просто о сложном - диалог в рамках проекта "Беларусь адзіная" собрал около 4 тыс. участников
Разговор омире, а также истоках и перспективах белорусской модели развития состоялся накануне в Минске. Масштабный диалог в рамках проекта "Беларусь адзіная" в столичном Дворце спорта собрал около 4 тыс. человек.
Лейтмотив - белорусы - единая нация, и в этом наша главная сила. Со сцены выступили журналисты и парламентарии - это как раз те, кто просто может говорить о сложном. Говорили о 30-летии института президентства, успехах страны в Год качества. Как отметили спикеры, стремление белорусского народа жить в собственном доме - это стержень, который дает силу и укрепляет его дух.
Подобные площадки позволяют нам откровенно поговорить о том, что достигнуто и куда нам двигаться дальше. Поэтому наши лекторы, которые выступают по всей стране, поддерживают прямой контакт с аудиторией, стараются не только донести свою позицию, но и услышать людей.
"У молодежи запрос на то, что мы, взрослые люди, постарались объяснить, что вообще происходит вокруг, почему важно сохранять мирное небо", - отметил специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.
Такой диалог - возможность обсудить не только достижения, но и вопросы, вызывающие полемику в обществе. Информационный десант объедет каждую область республики. И уже сегодня, 10 сентября, акцию примет Витебщина. Завершится проект символично 17 сентября, в День народного единства.
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