Разговор омире, а также истоках и перспективах белорусской модели развития состоялся накануне в Минске. Масштабный диалог в рамках проекта "Беларусь адзіная" в столичном Дворце спорта собрал около 4 тыс. человек.

Лейтмотив - белорусы - единая нация, и в этом наша главная сила. Со сцены выступили журналисты и парламентарии - это как раз те, кто просто может говорить о сложном. Говорили о 30-летии института президентства, успехах страны в Год качества. Как отметили спикеры, стремление белорусского народа жить в собственном доме - это стержень, который дает силу и укрепляет его дух.

Подобные площадки позволяют нам откровенно поговорить о том, что достигнуто и куда нам двигаться дальше. Поэтому наши лекторы, которые выступают по всей стране, поддерживают прямой контакт с аудиторией, стараются не только донести свою позицию, но и услышать людей. Вадим Гигин, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества "Знание"

"У молодежи запрос на то, что мы, взрослые люди, постарались объяснить, что вообще происходит вокруг, почему важно сохранять мирное небо", - отметил специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.