Из Беларуси пытались незаконно вывезти говядину - контрабандистов поймали буквально за руку

Крупная контрабанда мяса. 7 тонн говядины пытались незаконно вывезти в Россию пятеро жителей Миор. На мясную продукцию не было документов. Товар должен был попасть в Санкт-Петербург. Но белорусские правоохранители задержали бизнесменов. Для этого понадобилась силовая поддержка бойцов "Алмаза". Предстоит выяснить, где была куплена говядина и какого она качества.