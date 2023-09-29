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Из Беларуси пытались незаконно вывезти говядину - контрабандистов поймали буквально за руку

Крупная контрабанда мяса. 7 тонн говядины пытались незаконно вывезти в Россию пятеро жителей Миор. На мясную продукцию не было документов. Товар должен был попасть в Санкт-Петербург. Но белорусские правоохранители задержали бизнесменов. Для этого понадобилась силовая поддержка бойцов "Алмаза". Предстоит выяснить, где была куплена говядина и какого она качества.

Милиционеры поймали бизнесменовбуквально за руку, не дав груженым автомобилям покинуть Беларусь.

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