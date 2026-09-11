ГПК: более 830 транспортных средств ожидают въезда в Польшу

Более 830 авто стоят в очереди на въезд в Польшу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

Въезда в ЕС перед польскими погранпереходами "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и "Тересполь" ("Брест") ожидают 630 легковушек и 4 автобуса. Их сотрудники за сутки оформили 32 % легкового транспорта.

По состоянию на 10:00 въезда в Польшу ожидают 205 фур. Контролирующие службы польских погранпереходов "Бобровники" ("Берестовица") и "Кукурыки" ("Козловичи") приняли на свою территорию 33 % фур.

Фото: БЕЛТА