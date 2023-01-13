ГПК: активисты сообщают о трех трупах беженцев на польской стороне

По имеющейся у волонтеров информации, вчера на польской границе в окрестностях Беловежи обнаружены тела троих иностранцев. Представитель Подляской полиции подтвердил активистам факт гибели беженцев, но не уточнил их количество. Об этом сообщает польское издание Wyborsza.