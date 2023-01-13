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ГПК: активисты сообщают о трех трупах беженцев на польской стороне

ГПК: активисты сообщают о трех трупах беженцев на польской стороне

Активисты сообщают о трех трупах беженцев на польской стороне, пишет БелТА.

По имеющейся у волонтеров информации, вчера на польской границе в окрестностях Беловежи обнаружены тела троих иностранцев. Представитель Подляской полиции подтвердил активистам факт гибели беженцев, но не уточнил их количество. Об этом сообщает польское издание Wyborsza.

По состоянию на вечер 12 января, официальных сообщений Пограничной стражи Польши по данным инцидентам не было.

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