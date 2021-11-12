ГПК Беларуси: беженцы все чаще стали обращаться за медицинской помощью

Пятый день испытаний в экстремальных условиях. Беженцы все чаще стали обращаться за медицинской помощью, заявляют в ГПК Беларуси. Вблизи лагеря вынуждены круглосуточно дежурить медбригады. В это же время польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на людей по ту сторону баррикад, а также игнорируют мольбы о помощи. Буквально полтора часа назад общественные организации, среди них профсоюзы и Красный Крест, начали раздачу гуманитарки. Это хлеб, вода и другие продукты питания, которые так нужны в эти минуты изголодавшимся беженцам.