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ГПК Беларуси: беженцы все чаще стали обращаться за медицинской помощью

Пятый день испытаний в экстремальных условиях. Беженцы все чаще стали обращаться за медицинской помощью, заявляют в ГПК Беларуси. Вблизи лагеря вынуждены круглосуточно дежурить медбригады. В это же время польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на людей по ту сторону баррикад, а также игнорируют мольбы о помощи. Буквально полтора часа назад общественные организации, среди них профсоюзы и Красный Крест, начали раздачу гуманитарки. Это хлеб, вода и другие продукты питания, которые так нужны в эти минуты изголодавшимся беженцам.

На месте событий работает моя коллега Ксения Лебедева (прямое включение).


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