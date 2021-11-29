ГПК Беларуси: На белорусско-литовской границе обнаружено тело избитого и истощенного мужчины неславянской внешности

Новый случай смерти на границе. Литовские силовики продолжают избавляться от трупов беженцев. Как сообщает наш погранкомитет, накануне на белорусско-литовской границе было обнаружено тело избитого и истощенного мужчины неславянской внешности. На место выехала следственно-оперативная группа. Возле тела были найдены одежды, продукты питания с литовской маркировкой, которые еще раз подтверждают, что погибший был на территории сопредельного государства. Каких-либо документов, удостоверяющих личность мужчины, не обнаружено.

Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей, обнаруженная на границе с Евросоюзом. С каждым днем такой правды о евродемократии становится все больше. Миграционный кризис показал всему миру истинное лицо западного режима. Как мы видим, шокирующие новости продолжают поступать не только с польской, но и литовской сопредельной стороны.

Уровень цинизма и жестокости максимальный. Такую агрессию беженцы видели только в своих странах, когда войска НАТО разрушали их дома.