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ГПК Беларуси направил запрос польской стороне с требованием разъяснить применение спецсредств против беженцев
Госпогранкомитет Беларуси направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники против беженцев. Как ранее заявило ведомство, белорусская сторона начнет расследование инцидента на границе.
Применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Расценить это можно не иначе, как "насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны". Более того, как нападение Польши на Беларусь…
Военные специалисты говорят, что применение тех спецсредств с токсичными химикатами, которые использовали поляки в отношении беззащитных беженцев, опасно для жизни.
Следственный комитет также проводит проверку по факту применения спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений. Среди пострадавших есть женщины и дети, а также журналисты. На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства.
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