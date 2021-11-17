ГПК Беларуси направил запрос польской стороне с требованием разъяснить применение спецсредств против беженцев

Госпогранкомитет Беларуси направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники против беженцев. Как ранее заявило ведомство, белорусская сторона начнет расследование инцидента на границе.

Применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Расценить это можно не иначе, как "насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны". Более того, как нападение Польши на Беларусь…

Военные специалисты говорят, что применение тех спецсредств с токсичными химикатами, которые использовали поляки в отношении беззащитных беженцев, опасно для жизни.